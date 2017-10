Pildid ja video: Leonardo da Vinci maali «Maailma päästja» saab kätte 100 miljoni dollariga

Kunstiajaloolaste teatel valmis da Vincil see maal ajavahemikul 1506 - 1513, sellest perioodist pärineb ka kuulus «Mona Lisa», edastab The Telegraph.

Leonardo da Vinci maal «Maailma päästja» / JEWEL SAMAD/AFP

Leonardo da Vinci maal «Mona Lisa»/ JEAN-PIERRE MULLER/AFP/Scanpix

Da Vinci tegi Jeesuse maali Prantsuse kuningale Louis XII (1462 – 1515) , hiljem oli see Inglise kuninga Charles I (1600 – 1649) kunstikogus. 18. sajandil kuulus see Buckinghami hertsogitele ning siis see maal kadus, ilmudes uuesti välja 20. sajandi alguses kui maali ostis jõukas inglasest kunstikollektsionäär Francis Cook. Tema järglased müüsid maali 1958. aastal Sotheby’s oksjonimaja oksjonil, saades selle eest vaid 45 naela, sest kunstieksperdid kahtlesid selle autsentsuses.

Alates 2005. aastast oli see teos kunstiekspertide uurida ja nad leidsid, et see maal on ülevärvitud. Restaureerimisel tuli välja maali algne olek, mis näitas selgelt, et tegemist on da Vinci kätetööga.

2013. aastal müüdi maal oksjonil jõukale venelasele Dmitri Rõbolovlevile 127,5 miljoni dollari eest, novembris toimuval oksjonil vahetab see maal uuesti omanikku.

Leonardo da Vinci maal «Maailma päästja» / JEWEL SAMAD/AFP

Christie’ s oksjonimaja teatel saab sellele maalile teha pakkumisi 15. novembril New Yorgis Rockefeller Plazas toimuval oksjonil. Oksjonimaja arvates kerkib selle maali hind 100 miljoni dollarini (83 miljonit eurot).

Leonardo da Vinci «Maailma päästja» maalil näeb Jeesust, kelle parema käe keskmised sõrmed on ristatud, ta teeb õnnistamismärgi ja vasakus käes on tal klaaskera.

Teose mõõtmed on 45,5 sentimeetrit korda 65,6 sentimeetrit, tegemist on kreeka pähklipuule õlivärvidega tehtud maaliga.

Kunstiteadlaste sõnul on da Vinci kirjutistes viiteid «Maailma päästja» kohta, kuid pikka aega arvati, et see hävines.

Ekspertide teatel on «Maailma päästja» ja «Mona Lisa» maalil sarnasusi, mis viitavad et need valmisid sama meistri käe all ja samal ajaperioodil.