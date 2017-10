Hollywoodi seksuaalse ahistamise skandaal laieneb, nüüd süüdistatakse ka Ben Affleckit

Ben Affleck, keda tuntakse kui Harvey sõpra, teatas et teda vihastavad jultunud süüdistused produtsendi aadressil, sattudes kohe näitlejannade kriitika alla, et ta üritab Weinsteini kaitsta, edastab Daily Mail.

Harvey Weinstein / MIKE BLAKE/REUTERS

Affleck teatas siiski mõni aeg hiljem: «Mind teeb kurvaks ja vihaseks, et mees, kellega ma koostööd tegin, kasutas ära oma positsiooni, et naisi endaga seksima sundida ja nendega manipuleerida. Peame pingutama, et tulevikus midagi sellist ei korduks ja võimaldama naistele rohkem juhirolli».

Weinstein aitas 1997. aastal Ben Affleckil ja Matt Damonil tuua ekraanile nende orginaalkäsikirja järgi tehtud filmi «Good Will Hunting».

Kaader filmist «Good Will Hunting» (1997) Pildil Matt Damon (paremal) ja Ben Affleck / CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Näitlejanna Hilarie Burton teatas eile, et Afflecki ennast saab samuti seksuaalses ahistamises süüdistada, sest tal oli Affleckiga ebameeldiv seksuaalse alatooniga kokkupuude 2003. aastal kui ta oli 21-aastane.

Hilarie Burton nooremas eas / XLNY/c/Scanpix

Twitterisse ilmus mitmeid Weinsteini ja Afflecki teemalisi kirjutisi, millest ühes öeldi, et Affleck peaks oma suu kinni hoidma, sest ka tema ei ole patust puhas.

Ben Affleck / xposurephotos.com / Scanpix

«Kõik mäletavad 2003. aastast juhtumit, milles Ben Affleck haaras MTV saates «Total Request Live» saatejuhi Hilarie Burtoni rinnast. Kõik on selle unustanud,» teatas kirjutaja.

Hilarie Burton vastas, et tema kui ohver ei ole seda unustanud.

Jeffrey Dean Morgan ja Hilarie Burton / MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

«Olin 2003. aastal 21-aastane saatejuht, kui Ben Afleck minu juhitud saates osales. See kohtumine ei olnud just kõige meeldivam. Toetan kolleege, kes julgesid Weinsteini ahistamisjuhtumid paljastada,» teatas näitlejanna.

35-aastane Hilarie Burton on abielus seriaali «Walking Dead» (Elavad surnud) näitleja, 51-aastase Jeffrey Dean Morganiga, neil on üks laps.

Hilarie Burton ja Jeffrey Dean Morgan / Faye Sadou/ADM/Capital Pictures/FS/ADM/Capital Pictures/Scanpix

Ben Afflecki venda Casey Affleckit on samuti süüdistatud seksuaalses ahistamises ja paljusid häiris, et ta sai sel aastal meespeaosatäitja Oscari rolli eest filmis «Manchester By the Sea».