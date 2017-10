Elisabeth Hurley avameelselt rinnavähist: keegi ei pea sellist kogemust läbi elama!

52-aastane näitlejanna, kes on Estée Lauderi rinnavähikampaania suursaadik, rääkis oma raske haiguse tagajärjel lahkunud vanaemast teisipäevases ITV saates «Loose Women».

Naine tunnistas, et ajal, mil ta vanaema põdes rinnavähki, ei räägitud sellest tõsisest haigusest. Ei rääkinud tema ega keegi teine.



Nüüd on aga ajad muutunud, tehnika ja ravivõimalused arenenud. «Ma olen kindel, et kõik, kellel on olnud selline kohutav kogemus elus, ei peaks tundma kahetsust sellepärast, miks ei tulnud haiguse diagnoos varem välja. Peame rääkima rinnavähi diagnoosimisest ja ravist nüüd!»

Hurley kutsub üles naisi end reguaalrselt kontrollima. «Loomulikult võivad naised tunda hirmu selle haiguse ees ja kindlasti ei soovinud ka minu vanaema rinnavähi diagnoosi saada.»

«Aga haiguse sümptomite avastamisel ei tasu pead liiva alla pista, vaid peaks tegema koostööd arstiga.» paneb Hurley kõigile südamele. Kuigi Elizabeth kaotas vanaema 25 aastat tagasi, tunneb ta siiani viha ja valu, et ei saanud teda varem aidata.