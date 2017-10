Gordon Ramsay: kokaiin on restoraniäri «väike räpane saladus»

Ramsay käsitleb seda teemat Briti telekanali ITV uues dokumentaalsaatesarjas «Gordon Ramsay on Cocaine» (Gordon Ramsay kokaiinist), reisides Colombias, kus ta uurib kokaiinivalmistamise protsessi ja telgitaguseid, edastab msn.com.

«Olen oma karjääri jooksul nii mõndagi jubedat teinud, kuid kokaiini varem valmistanud ei ole,» teatab kokk, kui colombialane teda kokaiini tegema õpetab.

Kokaiin / Arnulfo Franco/AP/Scanpix

Lisaks kohtub Ramsay narkokaupmeestega, kes tegelevad kokaiini transportimisega erinevatesse riikidesse.

Ramsay sõnul on kokaiiniprobleem jõudnud ammu restoraniärisse, sest ta on leidnud talle kuuluvast 31 restoranist 30 kokaiini jälgi.

«Mind hakkas huvitama, et kui ulatuslik kokaiiniprobleem on. Sain teada, et lisaks kokkadele tarbivad seda ainet ka kliendid. Osa kliente on esitanud restoranidele palve panna nende toidusse kokaiini,» teatas Ramsay.

Ramsay kirjeldas juhtumit ühe paariga tema Londoni restoranis.

«Üks paar külastas minu restorani ja kui oli desserdi aeg, siis nad pöördusid minu poole ja ütlesid, et teised restoranikülastajad näevad lõbusad ja õnnelikud välja, nad tahavad ka sellised olla. Nad küsisid minult, et kas ma võiksin kokaiini panna nende sufleesse ja seda ka nagu tuhksuhkrut sellele magustoidule raputada,» meenutas staarkokk.

Ramsay on veendunud, et lisaks tema poole pöördunud klientidele on teistes restoranides veel kliente, kes on samasuguse palve esitanud.

Gordon Ramsay / www.flickr.com

Ramsay sõnul mõistab ta kokkade kokaiinitarbimist, sest selle ameti esindajad töötavad väga pingelises keskkonnas ja nad vajavad lisastimulatsiooni.

Kokaiin (C17H21NO4), argikeeles koka, on kristalliline tropaanalkaloid, mida saadakse kokapõõsa lehtedest. See on kesknärvisüsteemi erguti ja söögiisu vähendaja, mis loob tarbides eufoorilise heaolutunde ning kõrgenenud energiatunde.

Kokapõõsad / Fredy Builes/Reuters/Scanpix

Kokaiin on sõltuvusttekitav ning selle omamine ja levitamine on kogu maailma keelatud. Kokaiini regulaarsel tarvitamisel areneb välja kokainism.

Kokapõõsa lehe ergutavad omadused olid teada konkistadooride eelse aja Lõuna-Ameerika rahvastele.