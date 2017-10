Täna õhtul antakse üle Eesti tähtsaim moeauhind

Eesti moedisain koondub sel sügisel Vaba Lava teatrisaali ning annab neli päeva kestva Tallinn Fashion Weeki jooksul võimsa ülevaate Eesti moekunstist, tuues lavale 22 disaineri ja brändi värskeimad kollektsioonid. 11.-14. oktoobril toimuv moenädal saab avalöögi juba täna õhtul, mil lavale jõuab rahvusvahelisel moeareenil ilma tegeva Kristian Steinbergi uusim looming ning Eestimaa lennukamaid ja kirkamaid moetähti tunnustav Kuldnõela gala.

Sügisese Tallinn Fashion Weeki avab Londonis tegutsev ning laias moeilmas meesterõivastega tuntust ja tunnustust kogunud Kristian Steinberg, kes esitleb kodumaise moenädala raames oma esimest naistele suunatud kollektsiooni. Disaineri värskeim looming on inspireeritud Pocahontasest ning toob lavale võimsa koreograafia, põneva värviloo ning feminismile keskenduva disaini. Just viimane on Steinbergi uues kollektsioonis tähtsal kohal, sest disainer püüab oma loomingus suunata tähelepanu nii võrdõiguslikkusele kui ka tänapäeva ühiskonda kimbutavale kehakultuse teemale.

Steinbergi etendusele järgneb aga särav Kuldnõela gala, mis toob moenädala lavale kuue kodumaise disainitähe värskeimad kollektsioonid ning suurejoonelise auhinnatseremoonia. Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viimase viie aasta vaates. Silmas peetakse kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, samuti pööratakse tähelepanu müügiedule ning ekspordivõimekusele. Kuldnõela auhinnale on nomineeritud Kristina Viirpalu rõivabrändiga KV Couture, Marit Ilison ja Kadri Kruus.

Kristina Viirpalu on tuntust kogunud filigraansete käsitöötehnikate ja Haapsalu sallide aegumatule ilule kummardust tegeva disainiga. Kuldnõela galal toob disainer esitlusele peenete tikanditega kõrgmoe, mahedate toonidega kaetud naiselikkuse ja omaenda tõlgenduse Eesti rahvakunsti motiividest. Teine Kuldnõela nominent Marit Ilison rändab aga ringi laias moeilmas, poetades oma signatuurmustreid ja -värve tippajakirjade moeveergudele ning luksuspoodide valikusse. Moenädala avaõhtul jõuab lavale Ilisoni kristalltikanditest ja energiast pakatavate toonidega kaetud kollektsioon, mis põimib disaineri kultuurilise tausta, keskkonnasäästliku disaini ning kontseptuaalse kunstilise lähenemise. Kuldnõela kolmas nominent on nahakunstnik ja aksessuaaridisainer Kadri Kruus, kes peab oma suurimaks inspiratsiooniks just nahka, mis on tema sõnul ühtaegu nii vastuoluline kui ka hinnaline materjal. Disaineri värskeim kollektsioon liidab endas nii klassika kui ka põnevad värvimängud ning on pühendatud neile, kes aastaid tema loomingut ja nahakunsti toetanud on.

Kuldnõela kõrval antakse välja ka Hõbenõel, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas. Hõbenõela nominentideks on Xenia Joost, Mare Kelpman kaubamärgiga Kelpman Textile ning Mari-Liis Saretok rõivabrändiga Kokomo Collection.

Xenia Joost on oma julge disainikeelega jäänud silma nii Eestis kui ka mujal maailmas ning tegutseb hetkel peamiselt Vietnamis. Kuldnõela galal esitleb ta aga uut, noortele suunatud elustiilibrändi Rebellionaires, mis toob moelavale nii põnevad prindid kui ka tänapäevale omase nn siltideta ühiskonna. Hõbenõelale on nomineeritud ka Mare Kelpman, kes on tuntud meisterliku tekstiilikunsti ja põhjamaises kliimas sooja andvate disainrõivaste poolest. TFW avaõhtul jõuab moelavale Kelpmani uus kollektsioon, mille tuumaks on boheemlaslik stiil ning kootud kangastest valmistatud villased mantlid, jakid ja sallid. Hõbenõela viimane nominent Mari-Liis Saretok sööstis kodumaisele moeareenile litrite ja peadpööritavalt efektse loominguga, rikastades siinset moemaastikku särtsakalt mängulise disainiga. Saretoki tänavune sügiskollektsioon on lõigetes ja vormides vaba ning toob moenädala lavale nooruslikud kangad, aegumatud pastelltoonid ja mõistagi ka disaineri signatuuriks saanud litrisära.