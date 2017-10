Eestlannast alpinist: mul oli mitu päeva kõrge palavik ja oksendasin

Olles käinud kümme aastat mägedes, arvas Katrin, et teab juba kõike ning oskab arvestada kõigega, vahendab Naisteleht. Naine meenutab retke, mil esimest korda mäehaigeks jäi. «Võõras vene grupp korjas mu üles, öeldes et küll sa hakkama saad.»

Katrin arvab, et kaasmaalane ei oleks olnud nii suure südamega: «Eestlane ei teeks seda kunagi, sest eestlane ei viitsi tegeleda kellegagi, kellel on mingi jama,» arvab Katrin.