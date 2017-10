Seksuaalses ahistamises süüdistatav produtsent Harvey Weinstein lahkus USAst

Esindaja teatel lahkus Weinstein eile, 10. oktoobril oma eralennukiga USAst, lennates Euroopasse, kus ta saab olla rahus, edastab foxnews.com.

Harvey Weinstein / Al Powers/AP/Scanpix

Kinnitamata andmetel on seal raviasutus, kus saab ravida nii alkoholi-, narko- kui seksisõltuvust ja selle tõttu oletatakse, et Weinstein läks ravile.

Esindaja ei paljastanud täpset paika, kuid oletatakse, et see on kuskil Šveitsis, kus staarid käivad oma närve puhkamas ja end ravimas.

Esindaja lisas, et Weinsteini võidakse süüdistada aastatepikkuses seksuaalses ahistamises, kuid igal inimesel on õigus uuesti otsast ja puhtalt lehelt alustada ning Weinstein tahab muutuda, et mitte kaotada oma naist ja lapsi.

Georgina Chapman ja Harvey Weinstein / Admedia, Inc/AdMedia/Sipa USA/Scanpix

«Teda on rünnatud juba üks nädal, ta kaotas oma firma ja naise. Mida tal veel kaotada on? Ta vajab rahu, et juhtunu üle järele mõelda ja psühholoogilist abi saada,» teatas Weinsteini lähedane allikas.

Pärast skandaali puhkemist möödunud nädalal teatas Weinsteini naine Georgina Chapman, et toetab meest sel raskel ajal, kuid nüüd oli naise sõnumiks, et ta ei saa olla koos mehega, kes on aastakümnete jooksul paljusid naisi ahistanud.

«Olen mõtetes nende naistega, keda Harvey ahistas. Langetasin otsuse, et jätan oma mehe maha. Minu prioriteediks on mu kaks last ja ma palun meedial austada meie eraelu ja privaatsust,» teatas Chapman.

The New York Timesi teatel ahistas tuntud filmimees näiteks Gwyneth Paltrow’d, Angelina Jolied ja Ashley Juddi.