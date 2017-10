Eesti allmaailma liidrite naised ja armukesed

Kauaaegset Urmas Sõõrumaa elukaaslast Kätlin Maranit, kes noorena lõi lained missinduses ja erootikafilmides, nimetas 2000ndate alguses Eesti Päevaleht «allilma rändkarikaks». Ta oli suhtes nii toonase Eesti allmaailma juhi Kalev Kurega kui ka hiljem Meelis Laoga.

14-aastane Kätlin Maran

6. juulil 1988 abiellus Kalev Kurg, kelle Harju Prokuratuur oli vahepeal vahi alla võtnud, Kätlin Maraniga. Laulatus toimus vanglas. Abielu lahutati juba 1990. aasta veebruaris. Kätlin sai endale mitmeid aastaid külhe jäänud hüüdnime Kure Kätlin.

Hiljem olid suhtes Kätlin Maran ja Meelis Lao, kelle suhe lõppes 2000. aastal sellega, et Meelis Lao läks tagasi oma endise abikaasa Ave ja poeg Rolandi juurde, sest neil olevat Kätliniga olnud erinevad arusaamad perekonnast.

Heti Tulve

Meelis Laole on end alati meeldinud ümbritseda kenadest naistest. Ta on avalikkusele teadaolevalt koos olnud ka Eda-Ines Ettiga, Heti Tulvega.

Kuigi Lao naudib kaunitaride seltskonda. Kuid nagu paljudest maffiafilmidestki näha, on bossil küll alati sõbrannasid, kuid laste ema on üks ja kindel.

Oma kahe poja ema Avega oli Meelis aastaid abielus, kuid mõni aeg tagasi läksid nende eluteed lahku. Hoolimata lahutusest ja lahus elamisest sündis 2001. aastal, kui Lao liikus seltskonnas modell Hetiga, nende teine laps.

Lauljatari Eda Ines Etti ja ärimehe meelis Lao väike romanss leidis aset aastal 2004. Paarike nautis lembehetki nii küünlavalgel restoranides kui öölokaalides.

Meelis Lao praegune elukaaslane on kaunis modell Sirly Tillmann. Koos ollakse ligi 12 aastat.

Sirly on kunagises intervjuus lausunud, et neil on Meelisega ideaalne suhe:«Kahe inimese koosolemine põhineb nende vabal tahtel, seda ei pea alati kinnitama abiellumise ja lastega. Meil on rahulik elu. Ma pole enam 16, et vajaksin tugevat meest, kelle kõrval lihtsalt särada. Ma saan ka ise väga hästi hakkama.»

Mait Metsamaa

1999. aastal tapetud ärimees ja allmaailma tegelane Mait Metsamaa oli abielus kaks korda. Ametliku kaasa Anega, tutvus ta 1994. aastal.

Ane Metsamaa on lõpetanud balletikooli ja tantsinud Estonia ning Vanemuise truppides, tema lavakarjäär tipnes Tallinna varieteedes. Hiljem õppis Ane majandustehnikumis ja pedagoogikaülikoolis. Abielust Anega on sündinud tütar Melody-Mai ja poeg Mattias-Mait. Pojal on kaheksa ristivanemat, üks neist Liina Orlova, Melody-Mai ristiema on Vilja Savisaar.

Enne Anet oli Metsamaa kümme aastat abielus Viive Metsamaaga. Abielust Viivega on Metsamaal poeg Andreas, kes on täna ametlikult abielus Kristel Mardisooga.