Nõid-Nastja teab, kes saab Tallinnas võimule!

«On näha, et poliitikasse tuleb juurde palju noori ja uusi tegijaid,» räägib Nastja värskes Naistelehes.

Arvestades tähtede seisu, mis 14. ja 15. oktoobril liigub Kaalude tähemärki, siis võivad inimesed otsustamistel kahtlema hakata. Kui Nastja usub, et valmistulemustes on soodsamas seisus konservatiivid, siis ei saa ta üle ega ümber Edgar Savisaarest.

«Konkreetseid kandidaate ma valimistel välja ei tooks, aga Savisaar on ja jääb suure poliitika inimeseks, kes mõtleb globaalselt,» on Nastja arvamusel ja usub, et ta saab veel võimule!