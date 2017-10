Lapimaal sadas selle sügise esimene, kolmesentimeetrine lumi

Soome meteoroloogiaameti teatel on sügisene esimene lumi see, kui kella 8.00 ajal hommikul on mõõtmiskohtades lumekihi paksus vähemalt üks sentimeeter, edastab Yle.

Paarisentimeetrine lumi / Karl-Josef Hildenbrand/AP/Scanpix

Põhja-Soomes Lapimaa tundras võib lund sadada juba augustis-septembris, kuid ametlikult hakatakse lumekihi paksust mõõtma oktoobris ning Lõuna-Soomes sajab esimene lumi tavaliselt maha novembris.

Soome meedia teatel oli täna hommikul lumevaip maas näiteks Saariselkä matkakeskuse aladel ja Kittiläs, neis kahes paigas mõõdeti kella 8.00 hommikul lume paksuseks kolm sentimeetrit. Sodankyläs sadas samuti lund, seal oli täna varahommikul maas kahesentimeetri paksune lumekiht.

Meteoroloogid kinnitasid, et tegemist on selle sügise esimese ametliku lumega, sest lumekihi paksus oli hommikusel ajal 2 – 3 sentimeetrit.

Veel mõnes Lapimaa paigas oli näha maas lumekihti, kuid kuna kella 8.00 ei olnud neist kohtadest lume paksuse mõõtmistulemusi, siis ei saanud neid arvesse võtta.

Eile andis Soome meteoroloogiaamet Põhja-Lapimaa kohta tugeva tuule, lörtsi- ja lumesaju hoiatuse. Liikluspolitsei teatel on seal lörtsi- ja lume tõttu osadel teedel liiklusolud rasked.