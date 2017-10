11 naist tapnud mehhiklane sai 430 aasta pikkuse vangistuse

Prokuröride teatel tegi sutenöör Pedro Payán Gloria naistest narkosõltlased, sundis neid töötama prostituutidena, müüma tänavatel narkootikume ja tappis nad, kui need naised ei olnud talle enam kasulikud, edastab The Guardian.

Prostituut / Kris Pannecoucke/REPORTERS/Scanpix

Politsei leidis 11 naise surnukehad 2012. aastal Juarezi oru põldudelt, mis jäävad Ciudad Juarezist itta ning kõrbealalt.

Mehhiko politsei leitud surnukehadega / Jesus Alcazar/AFP/Scanpix

Alates 1993. aastast on Ciudad Juarezis, millel on piir USA Texase osariigiga, tapetud üle 100 naise. 2004 ja 2005 tegutses arvatavalt sarimõrval ja veel keegi, kes teda jäljendas.

Ohvrid olid noored naised, kes töötasid tehastes, nad rööviti, vägistati, sunniti prostituutideks ja lõpuks poodi või lasti maha ning surnukehad jäeti inimtühjadesse kohtadesse. Neist juhtumitest vaid mõnda on uuritud ja on leitud süüdlane.

Viimasel ajal surnud noorte naiste pered nõuavad naisteröövijate kohta käiva informatsiooni avaldamist ja nende tabamist.

2013. aastal tabati naiste tapmisega seoses mitu kahtlusalust, kes siis paistsid korralikud kodanikud. Üks neist juhtis modelliagentuuri, teine oli rõivapoe ja kolmas toidukaupade poe omanik. Nad pakkusid noortele naistele oma firmas tööd, naised uskusid seda ja kaotasid elu.

«Need ärid oli «naistelõksud». Kui kurjategijad olid naiste kohta vajaliku isikliku informatsiooi saanud, siis nad rööviti ja sunniti tegelema prostitutsiooniga, neist said narkosõltlased ja nad pidid ka narkootikume müüma,» teatasid prokurörid.

Uurimine näitas, et röövitud naised viidi Ciudad Juarezi Verde hotelli, kus nad pidid prostituutidena töötama ning reeglitele mittealumisel karistati neid julmalt.

«Kui naine oli «parim enne» ületanud, viidi ta linnast välja ja lasti maha, tapetud prostituutide surnukehad jäid vedelema nii põldudele kui kõrbesse,» lisaisd prokurörid.

Kõige nooremad ohvrid olid vaid 15-aastased ning prostituutideks sunnitud naisi tapeti ka siis, kui nad ei teeninud oma keha müües piisavalt.

Naisteröövijate gängi juhtinud Pedro Payán Glorianile antud 340 aasta pikkune vangistus on sümboolne, sest vang ei ela nii kaua, et kogu vangistusaeg ära istuda ning Mehhikos on maksimumvangistuse pikkus 60 aastat.

Ciudad Juarezit peetakse naiste jaoks maailma kõige ohtlikumaks paigaks, sest seal tapetakse naisi ainuüksi selle tõttu, et nad on naissoost.