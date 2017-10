Vägistamistes süüdistatava filmimoguli Harvey Weinsteini naine teatas, et jätab mehe maha

Praegu 65-aastane Weinstein ja 41-aastane Chapman abiellusid 2007. aastal ning neil on kaks last, seitsmeaastane India Pearl ja neljane Max Robert, edastab timemagazine.com.

Harvey Weinstein ja Georgina Chapman / Mike Blake/Reuters/Scanpix

«Mul on kahju, et nende naistega nii juhtus, langetasin otsuse oma abikaasa maha jätta. Minu esmaseks ülesandeks on oma laste eest hoolitsemine ja ma palun, et meedia mind raskel ajal ei tülitaks,» teatas produtsent Weinsteini abikaasa.

Väljaanne The New York Times oli esimene, mis avaldas loo, kuidas Weinstein aastate jooksul näitlejannasid vägistas ja seksuaalselt ahistas. Weinstein eitas ahistamist teatades, et naised olid nõus temaga seksima.

Harvey Weinstein / YANN COATSALIOU/AFP/Scanpix

Weinstein sõnas varem, et ta naine Georgina toetab teda ja on aidanud tal paremaks inimeseks saada ning ta vabandab, et on inimestele oma käitumisega haiget teinud.

Möödunud pühapäeval vallandas Weinsteini ta oma filmikompanii.

«Meieni viimastel päevadel jõudnud uus informatsioon Harvey Weinsteini kohta sundis meid, Weinsteini kompanii juhte, Robert Weinsteini, Lance Maerovi, Richard Koenigsbergi ja Tarak Ben Ammari langetama otsuse, et Harvey Weinstein ei saa The Weinstein Companys edasi töötada. Ta vallandamine jõustub kohe,» teatas filmikompanii.

Weinsteini süüdistavad vägistamises ja seksuaalses ahistamises mitmed tuntud näitlejannad, sealhulgas Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Angelina Jolie ja Ashley Judd.

Näitlejannad, kelle teatel on Harvey Weinstein neid seksuaalselt ahistanud: ülalt vasakult alates - Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Mira Sorvino ja alumises reas Rose McGowan, Angelina Jolie Pitt, Asia Argento ja Ashley Judd / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

The New York Posti andmetel jõudis Weinstein mitme näitlejannaga kohtuvälisele kokkuleppele ja maksis neile kahjutasu.

Gwyneth Paltrow paljastas, et langes Weinsteini ohvriks, kui oli 22-aastane, olles filmi «Emma» võtetel.

Angelina Jolie teatel oli tal Harvey Weinsteiniga negatiivne kokkupuude 1990. aastatel kui oli filmi «Playing by Heart» esilinastus ja produtsent katsus ta keha.

20 aastat tagasi langes Weinsteini vägistamise ohvriks Itaalia näitlejanna Asia Argento. Mira Sorvino ja Rosanna Arquette paljastasid, et Weinstein tegi neile ebasiivsaid ettepanekuid, mille nad tagasi lükkasid, kuid selle tõttu rollidest ilma jäid.

Weinsteini pressiesindaja teatas, et produtsent eitab naiste vägistamist ja ahistamist ning igas juhtumis oli tegemist kahepoolse nõusolekuga seksiks.