Moelooja Karl Kristian Steinberg: tuleb välja, et Theresa May on väga armastanud meie pintsakuid

Steinberg töötab Suurbritannias juba pikemat aega Amanda Wakeleyga, vahendab Menu.

«On tulnud välja nii, et Theresa May on väga armastanud meie pintsakuid, kleite ja mantleid,» ütles mees «Ringvaates».

Steinbergi loodud kostüüm maksab ligi tuhat naela. Ta lisas, et tuntud inimesed kannavad neid riideid avalikkuse ees tavaliselt ühe korra, vahel ka kaks, aga sageli erilisteks puhkudeks ka laenutatakse riideid.