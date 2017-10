Kuri kasuõde? Yana Toom torkab Olga Ivanovat eriti teravalt

«Ma arvan, et Eesti inimesed teavad Eesti poliitikuid, aga teavad ka Vene poliitikuid,» arvab Helme.

«Keskerakonna poliitikuid tunnevad ja teavad Lasnamäe inimesed väga hästi,» on kindel Ladõnskaja.

«Mihhail Kõlvart, Edgar Savisaar, Vladimir Putinist rääkimata. Mind kindlasti teatakse,» ütleb aga Yana Toom. «Iga esimene inimene, keda kohtan, enam-vähem. Mul on vahepeal see kiusatus olnud, et ma tellin endale t-särgi, kus on kirjas - see ei ole mina.»

«Venelaste puhul ma arvan, et neil on infos tunduvalt suuremad augud sees. Paljud Eesti poliitikud, sealhulgas üsna tuntud poliitikud võivad neile olla vähem tuntud või tundmatud,» on Helme kindel.

Selleks, et näha, kui hästi Lasnamäel meie poliitikuid teatakse, mängis saade ühte mängu - kes on kes Eesti poliitikas. Tahvlile läksid järgmised nimed: Andrus Ansip, Jevgeni Ossinovski, Yana Toom, Kristen Michal, Taavi Aas, Mart Helme, Jüri Ratas, Olga Ivanova, Viktoria Ladõnskaja. Mäng oli lihtne - tuli võtta nimi ja erakond ning panna kokku see õige näoga. Mängus oli 13 inimest ja vaid üks venelane tundis kõiki poliitikuid. Eestlaste hulgas eksiti vaid paaril korral erakonnaga. Venelanna, kellele ei meeldi Helme, kavatseb valida Yana Toomi, kes väidetavalt on tema endine klassiõde. Yana Toom teatas, et see on vale. Kui üks vene mees arvas, et Taavi Aas on Mart Helme, teatas viimane, et talgi on kunagi vuntsid olnud. Kui sama venelane valis Olga Ivanova sedeli, teatas ta, et valida tuleb vene nägu, mis ajas Viktoria Ladõnskaja südamest naerma.

Kui video läbi, teatas Yana Toom, et tegemist oli huvitava looga ja teda üllatas, et teda võiks segi ajada Olga Ivanova või Viktoria Ladõnskajaga. «Ma pole nagu kunagi mõelnud, et meid võib Olga Ivanovaga segamini ajada või et ma olen Viktoria Ladõnskaja sarnane.»

Mart Helmet ei häirinud see, et nii mõnigi teda Lasnamäel ära ei tundnud.

«Ratastki ei tuntud ära, Aasa ei tuntud ära. Tegelikult aeti ju kõiki segamini,» ütles Helme.

«See näitab, et poliitika on kuskil siin, tavaline inimene on kuskil hoopis mujal,» arvas Ladõnskaja.

«Võib olla see poliitika ei huvitagi inimesi. Ei tea,» ütles Toom.

«Miks inimesed peavadki olema mingid poliitilised loomad, et nad elavadki kogu aeg poliitikas ja uudistes ja kõrvutavad ja võrdlevad ja elavad kaasa kõiki neid poliitilisi rusikavõitlusi. Ma arvan, et ei pea,» ütleb Helme.

«Ainuke kurb asi selle juures on see, et valimised on viie päeva pärast ja... nojah... päris igale poole me jõudnud ei ole,» ütleb Toom.

«Ma arvan, et isegi Lennart Meri, kui ta ametist lahkus, oli mõnelegi inimesele tundmatu. Nii mõnigi inimene kindlasti ei osanud panna kokku nime ja nägu ja ammugi ei oleks ta osanud öelda, kas Lennart Meri on konservatiiv või liberaal või vasakpoolne. See on normaalne,» sõnas Mart Helme.

«Vana aforism on, mulle see väga meeldib - kui sa ei tegele poliitikaga, poliitika tegeleb sinuga,» ütles Yana Toom.