Ronn Moss: viimased viis aastat püüan näidata, et ma ei taha jääda kogu eluks Ridge Forresteriks

«Teen teisi projekte ja minus nähakse rohkemat kui vaid see üks tegelaskuju. Nad teavad, et seda rolli mängisin, aga näevad mind tegemas ka muud. Viimased viis aastat püüangi rahvale näidata, et ma ei tahtnud jääda kogu eluks vaid Ridge Forresteriks,» ütles Moss.

Kuigi teletöö ja näidendid on Mossile südamelähedased, siis üks asi meeldib talle veelgi enam ja see on muusika. Mossi ja ta bändi The Player laul «Baby Come Back» oli 1978. aastal ebetabelite tipus. Nüüd, kui suur töökoormus «Vaprates ja ilusates» selja taga, on ta muude projektide kõrval palju keskendunud just muusikale. Ning just muusika mehe peatselt Eestisse toobki. Ronn Mossi toob Eestisse Lauri Land, kes on samal nädalavahetusel tulnud Belgiasse selleks, et mehega kohtuda. Muljed peale mehega kohtumist on ainult positiivsed.

«Väga lahke, väga sõbralik, ei ole uhke, on abivalmis,» kiidab Land. Ta on Eestist Mossile kaasa toonud ka kingitused, mille mehele üle annab.

Ronn Moss / Tammie Arroyo/UK Press/PA Images/Scanpix

Nende kuude jooksul, mis Moss on Belgias veetnud, on temast saanud andunud jalgratta kasutaja. Enamuse ajast Antwerpenis sõidabki Moss just rattaga.

«Jalgrattad jõuavad igale poole. See mulle meeldib. Los Angeleses saab autojuhtimisest kõrini. Lihtsalt pead seda tegema. Belgias ei ole vaja autot juhtida. Jalgrattad on väga lahedad. Parim liikumisviis. Peale kõndimise,» räägib Moss.

Seal, kus «Radar» teekonna lõpus kohtus Ronni abikaasa ja neile USAst külla tulnud sõbrannaga, oli veel paar aastat tagasi elamiseks sobimatu koht. Nüüd aga on sinna tekkinud korterelamud, restoranid ja baaridki.