Video: õde sai 60 aastat hiljem teada, et ta vend on maailma üks rikkamaid inimesi

Praegu 83-aastase Wilde Teatel läks Patel pärast Šotimaalt lahkumist tagasi Indiasse, tehes seda üsna vastumeelselt, edastab Daily Mail.

Ida Moreland, nüüdse nimega Wilde / Kuvatõmmis/Youtube

Nüüd 78-aastane Patel lõpetas Indias ülikooli ja asutas maailma ühe suurema logistikafirma, kus töötab 7500 inimest. Patel on multimiljonär, kes majandusväljaande Forbes andmetel on India päritolu 100 edukama ärimehe seas 45. kohal. Pateli vara suurus arvatakse olevat umbes 615 miljonit dollarit.

Asgar Patel / Kuvatõmmis/Youtube

Pateli firma Patel Roadways tegutseb lisaks Indiale veel mitmetes riikides.

«Olime kurvad, kui ta Indiasse läks. Viis aastat koos olles tekkis kiindumus. Olime temaga alguses kirjavahetuses, kuid kuna ta reisi sageli ja vahetas elukohti, siis see side katkes,» sõnas šotlanna.

Wilde lisas, et Patel oli pärast jõukaks saamist aastaid otsinud šoti peret, kes ta oli adopteerinud, kuid ei leidnud, kuna nende pere oli kolinud Glasgowst teise kohta.

Pakistani riik eraldus Indiast ja see loodi India moslemitega asustatud aladest 14. augustil 1947. See mõjutas kümmet miljonit inimest, kes paigutati ümber ja kellest osa hukkus.

Asgar Pateli isa oli siis jõukas ärimees, saates oma poja ja tütre Ühendkuningriiki, et kaitsta neid lahvatanud vägivalla eest. Kuueaastase Asgari ja ta 12-aastase õe Kuslomi adopteeris šoti perekond, kus nad kohe omaks võeti.

Pildil keskel Ida Moreland ja Asgar Patel / Kuvatõmmis/Youtube

«Kuslomil tekkis koduigastsus, kuid Asgar oleks tahtnud alatiseks jääda. Olime lahutamatud viis aastat, kuid siis teatas nende isa, et nad peavad koju minema,» sõnas šotlanna.

Asgar oli ära unustanud urdu keele ja ta ema ei osanud inglise keelt ning kui nad Glasgows üle aastate kohtusid, siis ei saanud nad suhelda, vaid ainult kallistasid.

60 aastat hiljem nägi Patel Facebookis juhuslikult Wilde fotot ja sai aru, et see on naine, kelle peres ta elas.

Patel sai õelt vastuse, et jah tema on Ida Wilde, varasema nimega Moreland ja nad otsustasid silmast silma kohtuda. See sai teoks augustis.

Nad meenutasid 60 aasta taguseid lõbusaid aegu, kuidas nad koos perega puhksel käisid ja teisi tegevusi.

«Minu adoptiivvend oli väga õnnelik, et mu leidis ja mina olen õnnelik, et tema meie juures tagasi on. Ta lahkus meie juurest, olles vaid 11-aastane poiss, kes ei teadnud, mida oma elus tegema hakkab, kuid tuli tagasi multimiljonärina,» sõnas naine.

Patel soovib, et ta õde lendaks detsembris Dubaisse, kus ta tutvustab talle oma perekonda ning nad saavad jõulud ja uue aasta koos veeta.