Soome kooli juures nähti väidetavalt hunti, politsei vastus oli humoorikas

Soome meedia teatel nähti heleda karvaga hunti meenutavat looma tihedalt asustatud piirkonnas, kus on õppeasutus ja liigub palju lapsi.

Politsei teatel said nad kummalise looma, keda peeti hundiks, liikumise kohta kõnesid ja nad läksid uurima, et kas tõesti jalutab hunt keset linna.

Politsei kinnitas meediale, et tegemist oli siiski huntkoeraga, kes väga oma välimuselt hunti meenutas.

«Kodanike rahustamiseks saan öelda, et politseinikud uurisid väiteid ja lõppetulemus on positiivne. Tundub, et keegi kohalik elanik kodustas «hundi», pani talle kaelarihma,võttis ta oma lemmikuks ja viis koju,» teatas Lõuna-Soome politsei esindaja Joonas Tikka humoorikalt.

Politsei tegi elurajoonis luusinud loomast fotod ja saatis need Turu ülikooli bioloogiaosakonnale, mille esindajad kinnitasid, et tegemist on huntkoeraga.

Tikka teatel võis koer kodust põgeneda ja nad otsivad looma omanikku.

Rauma on linn Soomes Satakunta maakonnas, asub Põhjalahe rannikul.

Rauma on suurim ajaloolise puitarhitektuuriga linn Põhjamaades. Linn on tuntud ka pitsipunumise traditsiooni poolest.