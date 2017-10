Täna Radaris: Ridge Forrester avab eestlastele oma raske elusaatuse

“Ma ei kujutanud ette, et sari nii kaua kestab. Arvasin, et paar aastat ja ongi kõik. Ja nii möödus 25 aastat! Viimased viis aastat püüan rahvale näidata, et ma ei tahtnud jääda kogu eluks vaid Ridge Forresteriks,” tunnistab eestlaste hinge läinud Ridge’i kehastanud Ronn Moss tänases Radaris.