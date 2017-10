Gordon Ramsay ja Jamie Oliveri vahel lahvatas pere suuruse teemal sõnasõda

50-aastane Ramsay võttis sotsiaalmeedias sõna teatades, et Jamie Oliver peab teda «viletsaks meheks», kuna tal on vaid neli last, samas kui Oliveril on viis last, edastab Daily Mail.

Kahe mehe vaheline sõnaline vägikakavedu algas juba märtsis, mil Ramsay esines Briti telekanali ITV saates «The Nightly Show», nimetades seal 42-aastast Oliveri paksuks ja kritiseeris ta kokaoskusi.

Gordon Ramsay / Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Oliver, kelle viies laps River Rocket sündis möödunud aastal, sõnas meediale, et ta vist ei vaevu Ramsay kriitikale vastama.

«Siiski, siiski. Ramsayl on neli last ja minul viis last. Ma ei taha sellel teemal vaielda, kuid fakt jääb faktiks,» teatas Oliver.

Ramsay avalikustas, et tema peres oleks ka võinud olla viis last, kuid ta naisel oli möödunud aastal nurisünnitus.

Gordon Ramsay ja ta pere / James Murphy/Stella Pictures/Scanpix

«Nii kui Jamie Oliver oma suu lahti teeb, tuleb sellest mingit jama. Ta suudab isegi toidutegemise politiseerida, reklaamides oma saadetes poliitilisi seisukohti,» arvab Ramsay.

Nüüdne kahe tuntud koka vaheline rivaalitsemine ei ole esimene selline, vaid see ulatub 2009. aastasse, mil Ramsay esimest korda kommenteeris Oliveri välimust, nimetades teda paksukeseks.

Jamie Oliver / neale haynes / SWNS.com/Scanpix

Staarkokkade vaheline nagistamine on aastate jooksul olnud kord kõvahäälsem, kord vaiksem, kuid ikka ja jälle leiavad nad üksteise juures midagi, mis neile ei meeldi või on silma jäänud.

Gordon Ramsay on õppinud peenetes Prantsuse kokakoolides, olles maailma üks parimaid kokki. Samas on ta tuntust kogunud oma ebakohaste sõnavõttudega ning ta on oma restoranidest visanud välja tuntud inimesi, kes on ta toidu suhtes liigkriitilised olnud.

Ramsay on olnud oma naise, 42-aastase Tanaga abielus 21 aastat. Neil on neli last, 19-aastane Megan, 17-aastased kaksikud Jack ja Holly ning 15-aastane Matilda.

Gordon Ramsay ja ta pere / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Ramsay varanduse suurus on umbes 130 miljonit eurot.

Tal on maailma erinevates linnades edukaid restorane ning ta on avaldanud 22 kokaraamatut.

Ramsay ja ta naine tegelevad heategevusega, korjates raha Londoni lastehaiglale ning osaledes heategevusjooksudes.

Ramsayl on ka paar skandaali, väidetavalt paljastas ta end 1993. aastal avalikus kohas ning Sarah Symondsi nimeline naine teatas, et tal on tuntud kokakaga salasuhe. Ramsay eitas seda.

Jamie Oliver on tuntud kokk ja paljude kokaraamatute autor / Arthur Mola/AP/Scanpix

Jamie Oliver on niiöelda iseõppinud kokk, saades õpetust oma isalt ja eelistades lihtsaid kergeid roogasid, mida saab kiiresti valmistada.

Ta on oma naise Joolsiga olnud abielus 17 aastat. Nende viis last on: 15-aastane Poppy Honey, 14-aastane Daisy Boo, kaheksane Petal Blossom, seitsmene Buddy Bear ja ühene River Rocket.

Jools ja Jamie Oliver koos oma lastega / John Stillwell/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Jamie Oliveri vara suurus on umbes 240 miljonit eurot.

Oliveril on edukaid kokandussaateid ja ta on välja andnud 22 kokaraamatut. Talle kuulub mitu populaarset restorani, tal on kokakool ning omanimeline kööginõude ja toiduainete sari.

Ta on aastaid tegelenud maailma erinevates paikades koolitoidu tervislikumaks muutmisega.

Oliver sattus 2005. aastal skandaali, kui tappis otse-eetris lamba. Möödunud aastal süüdistati teda lepingu sõlmimises Brasiilia firmaga, mis toodab liha loomi piinates.