Kas teadsid? 5 toredat fakti sünnipäevalaps Tõnis Niinemetsa kohta

1. Tõnis Niinemetsa vanem vend Mihkel Niinemets on samuti teatriinimene: Mihkel toimetab NUKU teatris dekoratsioonimeistrina alates 2017. aasta märtsist.

Tõnis Niinemets / Andres Haabu

2. Niinemetsa tähelend sai alguse 2005. aastal: 17-aastasena võitis Tõnis Liivi Muuseumi korraldatud koolinoorte etlusvõistluse.

Uue Maailma Festival kubises kuulsustest.Näitleja Tõnis Niinemets perega / paparatso

3. Tõnis soetas koos koreograafist abikaasa Liis Ilula-Niinemetsaga (30) elamise kortermajja Kalamaja ja Pelgulinna piiril Rohu kvartalis. Peale uue elamise sai koomik endale naabrimeheks laulja Karl-Erik Taukari.

Kroonika Meelelahutusauhinnad 2017 / Tõnis Niinemets / Harry Tiits

4. Aastal 2016 valiti Tõnis Niinemets Eesti Meelelahutusauhindade jagamisel parimaks teleseriaali näitlejaks ja aasta meelelahutajaks.

5. Kahe lapse isa on ühes oma intervjuus ajalehele Eesti Päevaleht öelnud: «Kõik isad peaksid vähemalt nädala väikeste lastega kodus olema, siis saaksid nad aru, et see on kontimurdev ülesanne.»