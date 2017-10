4 praktilist võtet, kuidas taltsutada «drama queeni»

Üks on kindel – tööl on alati draamat, see on vältimatu. Kui tegemist on inimeste ja suhtlemisega, siis juhtub tihtipeale, et öeldud sõnu ja suhtumist tõlgendatakse teiste poolt valesti, egod põrkuvad ja üksteise närvid pannakse proovile. Ajakiri inc.com jagab kasulikke võtteid hinnatud leadership coach Marcel Schwantes, kuidas toime tulla egode põrkumise ja nn draama kuningannadega.