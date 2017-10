Soome kivil on kummaline ümmargune osa, mis oleks nagu sirkliga tõmmatud

Esimesena märkas kummalist kivi rohkem kui kümme aastat tagasi Olulus elav Teemu Koisti, kes külastas kunagist kodukohta Sanginkyläs, mille metsas see loodusime asub, edastab iltalehti.fi.

Mehe sõnul oleks nagu keegi kivist osa välja lõiganud ja selle teistsuguse kiviga asendanud.

Koisti viis seda kivi vaatama ka oma naise Mia Lenoneni, kellele see samuti huvi pakkus. Naise teatel on ümbruskonnas veel selliseid kive, millel on näha teisest kivimaterjalist osa, kuid ringiga kivi on ainulaadne.

Lenonen avaldas nüüd ringikivist foto Facebookis Soome loodusfotograafide leheküljel ja küsis, et mis võis selle kivikamaka eriliseks muuta.

Kivist fotot vaadanud pakkusid, et selle võis tekitada meteoriit, kivi liikumine jääajal, inimkäsi, samuti pakuti tulnukaid.

Soome loodusmuuseumi esindaja Arto Luttinen on seisukohal, et see kivikamaks moodustus mitmes etapis.

Eksperdi hinnangul võis see ebakohasus saada alguse 1900 miljonit aastat tagasi. Siis oli Soome aladel eelajalooline meri, mille põhjas oli palju savi. Savis oli liiva, vulkaanilist tuhka ning kaltsium- ja magneesiumkarbonaati.

Umbes 1850 miljonit aastat tagasi hakkasid palju savi sisaldanud moodustised tekitama kihte, millest sisemised kuumenesid ja sellest tekkis kiltkivi, mis pani aluse mäestikule.

Erosioon hävitas mäestiku, paljastades selle erinevad osad. Lihvi andis veel jääeag, mil murdus järelejäänud kaljudest mitmesuguse suurusega osi, üks selline on ka Utajärve kummaline ringiga kivi. See kivikamakas on kiltkivist, ringi moodustavad vulkaaniline tuhk ja liiv, kuid selles ei ole enam kaltsium- ja magneesiumkarbonaati.

Pilti vaata siit.