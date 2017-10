Tundmatuseni muutunud: kas tunned ära, missuguse näosaates osalejaga on tegu?

Tegemist on Valter Soosaluga, kes mängis 2004. aastal Estonia teatri koguperelaulumängus «Suur Munamägi» marakratt Maitu, olles vaid 11-aastane.

Valter Soosalu / Arno Saar / Õhtuleht

Valter Soosalu on kindlasti üks silmapaistvamaid noori muusikuid, olles aktiivne nii kooridirigendi, klaverimängija kui lauljana. Praegu võib Valterit aga näha ümber kehastumas pühapäevases talendisaates «Su nägu kõlab tuttavalt.» Valter Soosalu elukaaslaseks on Draamateatri näitlejanna Marta Laan, kes on samuti tänavuse näosaate üks osalejatest.