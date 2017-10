TFW 2017/ Aldo Järvsoo sügis-show video filmiti Pariisis

Aldo Järvsoo otsustas oma uut kollektsiooni filmida just Pariisis, kus elab tema muusa, Eesti soost modell ja dramaatiliselt inspireeriv karakter Dyna Dagger. Tanel Veenre püüdis videos tabada Pariisi müstilisemat ja pahelisemat poolt. Filmimine tähendas öises Pariisis siidist õhtukleidis üle kõrgete aedade ronimist ja politsei eest põgenemist. Kõik kunsti nimel! Filmi keskmes on peale Dyna ka Aldo Järvsoo uue kollektsiooni sügavpunane siidkleit ning hunnitu värvilistest sulgedest jakk. Dyna kannab kõrvas Tanel Veenre Jewellery värskeimast seeriast «Voodoo Paradiis» pärinevaid mustast hõbedast nahkhiiri, mis võtavad täiuslikult kokku filmi meeleolu. Video tuleb esitlusele juba käesoleva nädala laupäeval, 14. oktoobril kell 21.00 Tallinn Fashion Weeki finaaletendusel, kus saab näha ühenduse Embassy of Fashion disainitrio ehk Aldo Järvsoo, Ketlin Bachmanni ja Riina Põldroosi värskeimat loomingut. Moenädalal saab lähemalt tutvuda ka Tanel Veenre uue ehtekollektsiooniga.