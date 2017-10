Talveks kaissu ehk 5 tahetuimat poissmeest praegu Eestis!

Kes teab, ehk ühe vana on teise uus ja nendegi tahetud poissmeeste eludes puhuvad varsti uued tuuled, sest nemad on hetkel kõige tahetumad ja loetumad mehed avalikkuse silma all.

Tanel Padar

Padar, kes oli pikalt suhtes tema eest salaja abiellunud Kristel Mardisooga, on taas vaba ja vallaline. Muusikul on küll uus bänd, aga ega bänimehed õhtul kaisus ei hoia ega südant soojenda.

Allan Oolo

Staarkiropraktik Allan Oolost lahutas suvel tema kauaaegne abikaasa Viivika. Kuigi Allan on hea arst, ei tähenda see seda, et ta ise oma südant oskaks parandada.

Kristjan Kasearu

Kristjan Kasearu on naistega ikka erilist valiv - kes on see, kes mehe südame suudab vallutada?

