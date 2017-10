Igor Mang: tsivilisatsioon on määratud hukule

VIP-piletiga 60 eurot makseb pilet ja esinevad Igor Mang, Anastasia (Nastja), Anu Pahka, Kaia-Liisa Reinut. Siret ja Janno Seeder, kes tõi publikuni Eesti esimese Feng Shui show, meelitas kohale palju inimesi. Lisaks eelmainitutele oli hüpnotisöör Marissa publiku ees hüpnoosishowga. Venemaalt tuli needustest ja naiselikust väest rääkima - dr Natalja Onufrieva.

Igor Mang andis aga eriti veenva etteaste, kus ta rääkis, et tsivilisatsioon on lõppemas.

"Aitab robotiseeritud maailmast, see on hukatuslik nii inimestele kui ka kõikidele loomadele!" lausa hüüab astroloog Igor Mang, kui ta on lõpetamas oma sõnavõttu laupäeval Tondiraba jäähallis toimunud Kolmanda Silma festivalil, kus ta annab teada, et kui rahvas tema tegude ja sõnade järgi ei joondu, on peagi käes maailma lõpp.

