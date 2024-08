«Siis ma ehmusin ära, et mis toimub, mis jama on... Ütlesin, et ma olen ehmatanud, et miks sa valetasid. Siis ta kutsus autosse mind. Läksin, sest ei olnud enam kuskile põgeneda. Said selle inimesega kokku ja kus sa ikka põgened... Läksime ühte metsatukka ja siis ma pidi ennast paljaks võtma. Ma kartsin ja arvasin, et ta võib mu ära tappa, kui ma seda ei tee. Ei julgenud ära joosta kuhugile. Olin hirmunud ja ei julgenud,» kirjeldas ohver. «Ta tegi oma telefoniga pilte ja kasutas mind seksuaalselt ära. Ta käskis imeda riista. Ja ma tegin seda.»