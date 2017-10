Tunnustatud suhtekorraldaja: miks Eesti staarid margi täis teevad?

Kõik juhtumid on unikaalsed

Janek Mäggi sõnul on kõik seaduserikkumised ja avalikud lahkuminekud unikaalsed juhtumid. «Toon Bill Clintoni näite: ajakirjandus tema afääri Monika Lewinskiga taunis, samal ajal kui avalikkus tundis talle kaasa, sest tavainimene käitub samamoodi,» räägib Mäggi ja lisab: «Kui sa oled avalikus teenistuses töötav isik ehk see, kes saab palka riigilt, tuleks elada nii, et ei peta ega korralda jamasid. Kui ei taheta lahku minna, ära abiellu! Lahkuminek on elus paratamatu asi ning enamik suhteid puruneb ning kui ei soovita oma suhtega avalikku huviorbiiti sattuda – ära sõlmi suhteid!»

Mäggi soovitab olla jutus aus ja kiire: «Tihti paljud kuulsuse tipul olijad naudivad oma tähesära ning vastused ajakirjandusele tulevad hiljem sellised, mida on võimalik naeruvääristada. Jutt peab olema aus ja vastus kiire. Kui julged teha, tuleb olla konkreetne, kiire ja aus. Kui ei oska – tuleb nõu pidada. Ei tasu jama teha, kui tahad olla avaliku elu tegelane.»

Moraalinormid muutuvad ajas

«Veel 20 aastat tagasi oli lahutus hukkamõistetav. Täna ei ole mingit küsimustki, sest inimesed vahetavad partnereid iga kuu, aasta. Samuti sõidavad kõik prantslased purjus peaga – neil on lubatud rooli istuda 0,5-promillise joobega. Meil ei ole see tänagi lubatud ning arvatavasti on see Eestis tanumisväärne ka järgmised 20 aastat,» arutleb Mäggi, kes lisab, et üldsuse arvates ei ole kiiruse ületamine mingi probleem, sest kõik teevad seda, kuid riigilt varastamine on alati laitust vääriv.

Jällegi, peab avaliku teenistuse esindaja olema korrektne, mitte kiirust ületama ning mitte seadust rikkuma. Selle puhul on kaalul tema töö ja maine.

Avaliku teenistuse esindaja ja avaliku elu tegelane

Need kaks mõistet on erinevad. Avaliku teenistuse esindaja tööandja on Eesti riik: «Kui sa tahad töötada avalikus teenistuses, ei tohi halba teha. Nii lihtne see ongi. Kui sa sellega hakkama ei saa, siis ei ole see koht sinu jaoks. Kasvõi halvasti võõrkeelt kõnelevad ministrid – selles ei ole süüdi Eesti, vaid ikka nemad ise,» toob Mäggi näite.

«Mis puutub avaliku elu tegelastesse, siis ajakirjanik kirjutabki sellest, mida ta märkab,» räägib Mäggi ja lisab: «See on taunimisväärne, kui hakatakse noomima ajakirjanikku, kes kirjutab teemal, mis ei meeldi. Inimesed teevad terve elu tööd, et olla kuulsad ja siis varjuvad päikeseprillide taha. Ela nii, et ei oleks midagi, millest kinni hakata. Tihti inimesed annavad teemadeks ise põhjust,» arutleb ta ja lisab lõpetuseks: «Kõik eksivad.»

Lihtsalt on ameteid, kus töötades ei tohiks eksida.