Vanad tuttavad või uus silmarõõm? Muusik Tommy Cash käis kinos salapärase neiuga!

Tommy Cash on teadaolevalt suhtes Nancy tütre Anna-Liisa Rinkiga, kes on ka muusiku manager. Rink kinnitabki Elu24-le, et tegu ei ole Cashi uue pruudiga. "Tegemist on vaid hea sõbrannaga," kommenteerib Rink naerunäoga kohtingut.

Meil on hea meel, et Tommy, kes välismaiseid lavalaudu vallutab, oma kiire graafiku sees ka vanadele sõpradele aega leiab.