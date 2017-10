Armas uudis: Eesti kuulsaimad kaksikõed ootavad üheaegselt beebisid

Kaunid õed pälvisid erilist tähelepanu aga sellega, et ootavad üheaegselt beebisid, vahendab ajakiri Kroonika.

Tööle @scandikidsestonia A post shared by @kristiojasaar on Sep 22, 2017 at 12:41am PDT

Kui kevadel rõõmustas Elu24 toimetus koos blogija Jesper Parve ja tema kauni kaasa Mari Ojasaare uudise üle, et perre on sündimas teine laps, siis hiljem selgus, et tegemist on Mari kaksikõe Kristiga, kelle perre oodata kolmandat last.

Siiski, on nüüd selgus majas, et mõlemad õed on rasedad ja peagi on oodata beebiuudiseid! Palju õnne Elu24 toimetuse poolt!