Pommuudis! Tema on Edgar Savisaare uus naine ja elukaaslane

Savisaare «vihmavarjuhoidjate» ning «ratastoolilükajate» nimekiri on kirev. Nüüd on aga mees leinud enda kõrvale naise, kellega väidetavalt Hundisilmal ka armurõõme jagatakse. Õnnelikuks naiseks on Savisaare valimisliidu esinumber Jelena Valme (51).



Lähedalseisev räägib Elu24-le: «Edgari ja Jelena armusuhe on ammune, mis nüüd juunist uue alguse sai. Jelena elab vahelduva eduga Hundisilmal ja Narvas, kus tal töised tegemised pooleli.»

Varasemale kohtuistungile on Savisaar saabunud Olga Krausega (32), kes kandideerib kohalikel valimistel Narva linnas Savisaare valimisliidus ja on ühtlasi Jelena Valme tütar.

Edgar Savisaar ratastoolilükaja Olga Krausega / Postimees/Scanpix

Jelena Valme abikaasa oli tuntud Ida-Virumaa kodanikuaktivist ning mittetulundusühingu Eesti Sõjamemoriaali esimees Andres Valme, kes läks aastal 2015 märtsis teadmata kadunud ning leiti hiljem Venemaalt. Sotsiaalmeedia vahendusel saame teada, et Jelena Valme on tänaseks lahutatud naine.

Jelena Valme Hundisilmal / LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Jelena Valme ei soovi oma seotust ega kooselu Edgar Savisaarega kommenteerida. «Ma ei kinnita ega lükka ümber, eraelulistel teemadel ma üldse ei kommenteeri,» ütleb vene keelt räägiv Jelena Valme Elu24-le.