Prooviabielu-Liisa elukaaslane peksis kassi surnuks

Liisa kirjutab oma blogis: «Ja nagu mu jutust aru saada, siis jah, mul on tekkinud elukaaslane. Suhtes oleme nüüdseks olnud veidi üle kuu aja, tuttavad natukene kauem. Ja meil läheb hästi- oleme õnnelikud ja loodetavasti seda õnne jagub pikaks ajaks. Mina igatahes tunnen, et olen oma kõrvale leidnud selle õige, kellega ma tahakski ülejäänud elu jagada.»



Noormees, kellega armurõõme jagatakse, on Sander Pärtel. Mees, kes kohtulahendi järgi väärkohtles korduvalt loomi ajavahemikul 2013. aasta maist kuni 2014. aasta veebruarini. Alustuseks viskas Sander Pärtel korteri aknast välja paarikuuse kassipoja, kes jäigi selle tagajärjel kadunuks. Mõned kuud hiljem peksis ta pere isast kassi Ossut rusikatega kehasse nii, et kass ei suutnud mitu päeva liikuda. Paar nädalat hiljem peksis noormees korteri vannitoas ilma põhjuseta surnuks pere emase kassi Bella. Hiljem lõi Pärtel mitmel korral isasele kassile Ossule rusikaga vastu pead.

Seega Sander Pärtel, looma suhtes lubamatu teo toimepanemisega julmal viisil pani toime KarS § 264 lg 1 p 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod. Kohus tunnistas isiku süüdi kuriteo toimepanemises ja mõistis talle selle teo eest karistuseks vangistuse 6 kuud. Samas asjas tunnistas kohus isiku süüdi ka ähvardamises ja teise inimese kehalises väärkohtlemises ning mõistis nende tegude eest karistuseks vastavalt 7 kuud vangistust ja 1 aasta ja 9 kuud vangistust. Kohus luges kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega, mõistes liitkaristuseks vangistuse 1 aasta ja 9 kuud, kuid ei pööranud tingimisi mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.



Liisa Kuusma oma elukaaslase pahategudesse ei usu. «Ma ei tea sellest midagi. Kõik see on Sanderi ekselukaaslane kättemaks,» ütleb Liisa Elu24-le ja möönab, et neid laimatakse pidevalt. Avalikult leitavaid kohtulahendeid Liisa lugenud ei ole. «Ma ei süvene sellistesse asjadesse,» lisab ta lõpetuseks.



Sander Pärtel'it puudutav kohtulahend on leitav Loomakaitse Liidu kodulehelt.