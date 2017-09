Kõik selgeltnägijad põrusid «Pealtnägija» jultunud eksperimendis

Saatetiim mõtles välja loo, kuidas Timuri vend läinud kuu aja eest Taisse pulmareisile ning sellest ajast olevat paar kadunud kui tina tuhka. Kohalik politsei keelduvat aitamast ja sugulased olevat paanikas.

«Pealtnägija» käis kolme sensitiivi juures, kellest ükski ei suutnud valet läbi hammustada.

Alissa lubas lahendada kõik probleemid. Ta rääkis, et otsitavad on elus ja ta ei näe, et nad oleks vangis. Sellega kattuvus tõega piirdus. Alissa sõnul sattus vend võõrsil mingisse avantüüri, kaotas kogu raha ja naine ei lase teda minema. Alissa kasseeris teenuse eest 20 eurot.

Taroloog Irina on enda sõnul suuremate kogemustega spetsialist. Vend olevat kuskil välismaal ja tema energa väga nõrk. Irina küsis 30 eurot, mille eest sai klient portsu umbluud ja mõned elementaarsed soovitused.

Veel kõrgema kategooria sensitiiv, maagiameister Lourdes kasutab tõe leidmiseks kolmandat silma. Veerandtunni jooksul selgus, et otsitav on paadialune ning ka seekord oli hädas süüdi naine. Ainus võimalus venda aidata olevat rituaalne maagia, mille eest tuli võimalikult kiiresti välja käia 75 eurot.

SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel, kes on kadunud inimeste otsimisega tegelenud ligi 30 aastat, märkis, et selle aja jooksul pole tulnud ette ühtegi korda, kui selgeltnägija oleks otsingutel abiks olnud. Otse vastupidi - sensitiivi tegevus võib hoopis otsinguid segada. Näiteks hiljuti otsiti üht kadunud naist Padise metsast, kuid selgeltnägija väitis sugulastele, et teda tuleks otsida hoopis Haapsalu roostikust, mille peale tormasid pooled sugulased Haapsallu. Naine leiti lõpuks Padiselt.

«Enne, kui minna last otsima selgeltnägija abil, mõelge sellele - ükski selgeltnägija polnud võimeline leidma Osama bin Ladenit, kelle eest pakuti miljonit dollarit,» märkis Rüütel.