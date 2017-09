Õpetajat süüdistatakse nelja õpilasega seksuaalvahekorda astumises

Väidetavalt astus Goline seksuaalvahekorda nelja õpilasega, kahega väidetavat lausa samal päeval, vahendab Daily Mail.

Õpilased rääkisid politseile, et nende kõigi intiimsuhted said alguse esialgu süütutest sõnumitest, mis järk-järgult seksuaalsema alatooni said.

Üks noormeestest sõnas ka, et õpetaja tegi talle klassis tema välimuse kohta komplimente ning samuti saatis endast paljastava stringides pildi.

Jessie Lorene Goline / facebook

Teine teismeline väitis, et Goline sõidutas ta oma koju, kus nad vahekorda astusid, ning samal õhtul tegi sama ka noormehe klassivend.

Õpetajat süüdistatakse ühe poisi seksuaalses ärakasutamises, kuna üks neljast õpilasest oli seksuaalvahekorda astudes alaealine. Õpetajanna ise aga väidab, et poiss valetas oma vanuse kohta.

Süüdimõismise korral ähvardab Jessie Lorene Goline´i 10 kuni 40 aasta pikkune vangistus.