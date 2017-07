Politsei manitseb Stig Rästa värsket abikaasat: kui juhid, siis juhi!

Stig Rästa postitas Instagrami pildi, kus ta jagas enda arvates nalja, et nüüd saab ta end friikartulitest paksuks süüa, sest on abielus. Pildil on ka Stigi värske abikaasa, kes autot juhtides telefoniga räägib.

Politsei reageeris pildile ning manitses Karina Rästat seaduse rikkumise eest. "Kui juhid, siis juhi," kirjutab Politsei oma Twitteri kontol.

Stig on Instagramist pildi eemaldanud.

Liiklusseaduse § 33 lg 11 p 1 kohaselt on juhil sõiduki liikumise ajal keelatud telefoni käes hoidmine. Karistus sellise rikkumise eest määratakse LS § 242 lg 1 alusel. Osundatud sätte kohaselt võib karistuse määrata kuni 50 trahviühikut e. kuni 200 eurot. Seega 100 euro suurune karistus on nö keskmine.