Instagrami kuningas Dan Bilzerian on esimeses monogaamses suhtes! Vaata, milline sekspomm on tema väljavalitu

37-aastase pokkerimiljonäri väljavalituks on 16 aastat noorem «superkuum ja tark» modell Sofia Bevarly, kuid nende kohtumislugu oli kõik muud kui muinasjutuline, kirjutab Daily Mail.

Paar kohtus basseinipeol, kus Bilzerian oli enne Sofiaga magamist seksinud juba kolme naisega.

«Jah. Mul on tüdruksõber. Esimest korda. Või noh, mul oli varem ka tüdruksõpru, kuid ma k***isin ikka teistga ka,» ütleb Dan, kes on enda sõnul seksinud tuhandete naistega.

«Ma k***isin tol päeval enne teda kolme tüdrukut. Me hakkasime lihtsalt koos aega veetma... Ta on lihtsalt teistsugune kui teised. Ta on tark, lahe ja talle meeldivad paljud samad asjad, mis mulle,» õhkab Dan.

Bilzerian on oma pillavast elustiilist pilte postitades kogunud Instagramis üle 22 miljoni jälgija.

Dan Bilzerian ja Sofia Bevarly / Instagram

