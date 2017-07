Piltuudis: kokkusattumus? Artiklit Hispaania kuninga 5000 naisest illustreerib Evelin Ilves

Endine Hispaania sõdur ja ajaloolane kirjutab oma raamatus Hispaania endisest kuningast Juan Carlosest ja tema seksisõltuvusest. Rop Zoutberg väidab, et 60 aasta jooksul magatas kuningas 4786 naist. Mainitud on mitmeid tuntud näitlejaid, modelle ja kuninglikust soost naisi, ka printsess Dianat. Kas see tõele vastab, ei tea.

/ Kuvatõmmis