Uskumatu! See Eesti neiu pääses BBC saates miljonite televaatajate ette!

«Pitch Battle» on uus saade BBC-s, kus 30 koori üle terve riigi osalevad osavahel võistulaulmises. Saate avahooaeg on alanud võimsalt: «Twitteris on olnud alati kõige populaarsem teemaviide PitchBattle ja umbes kaks miljonit vaatajat on keskmiselt saatel» rääkis Peetsalu Vikerraadios.

Sellel kevadel lõpetas neiu BIMM-i muusikakoolis laulmise eriala ning just koolikaaslasega alustas ta koosseisu Vocalities, mis algselt oli duo, kuid paisus saatesse pääsedes suuremaks. Saatesse ansambel kutsuti: ««Pitch Battle» produtsendid saatsid meile kutse, kus küsisin, kas tahame katsetele tulla. Mõtlesime, et miks mitte, tore on ju proovida. Käisime ette laulmas produtsentidele, muusikadirektoritele ja tähtsatele inimestele. Paar nädalat hiljem saime kirja, et olete saatesse vastu võetud ja siis olid juba proovid ja salvestused,» rääkis Kerli Vikerraadio eetris.

Tüdrukul on suured muusikaplaanid Londonis ja niipea neiu Eestisse tagasi ei kipu.

