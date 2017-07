Läti politsei tabas Positivusel suure koguse narkootikume

Positivus festivalil on kohapeal tööl korraga mitu narkokoera, kes keelatud aineid ja nende tarvitajaid koos politseiga festivali alalt otsivad. Läti politsei rääkis Elu24-le, et juba avapäeval leiti «suur kogus» narkootikume. Politsei lisas on tegu «kergemat laadi» narkootikumidega nagu sünteetiline kanep, LSD ja amfetamiin.



Kui eilse päeva jooksul oli kinnipeetuid 60 inimest, siis tänase päeva jooksul on politsei jaoskonda toimetanud rohkem inimesi.

Narkokoer / Elu24.ee

Läti meedia kajastab Positivusel narkootikumidega vahele jäänute statistikat iga-aastaselt.