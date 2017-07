Politsei reageeris Saagimi kanepiskandaalile: üledoos ja surm on selle teekonna lõpp

«Väga valus on vaadata sellesse vestlusringi kuuluvate tuntud inimeste suhtumist narkootikumide tarvitamisse, kui samal ajal otsivad tuhanded Eesti inimesed ja nende lähedased narkomaania nõiaringist väljapääsu ja abi,» viitab Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro eile avaldatud avaliku kanepi suitsetamise videole vastuseks.

Ta lisab: «Salvestusest jääb ekslik mulje, et narkootikumi tarvitamine on lõbus ja seltskondlik tegevus, millel on ainult positiivsed tagajärjed.» Lisades, et see ei juhtunud ammu, kui Rakvere lapsed tõenäoliselt samasuguses lõbusas seltskonnas tarvitasid tundmatu päritoluga ainet, mille tagajärjel nad koomasse langesid.

Politsei juhi sõnul on antud loo kontekstis murettekitav noortele antav eeskuju ja sõnum. «See süüdimatu tähelepanu otsimine ei arvesta võimalikke tagajärgi, mille ennetamise ja vähendamisega meie ja paljud partnerid iga päev tegeleme,» kinnitab kriminaalbüroo talituse juht. Tema sõnul on üledoosid ja surmad on selle teekonna lõpp. Lisades, et tänavu on võrreldes eelmise aastaga narkosurmade arv oluliselt kasvanud.

«Näeme oma töös liiga sageli narkomaaniast räsitud elusid, mida kokku lappida on äärmiselt raske ja pingutame partneritega kõvasti selle nimel, et meil ei kasvaks Eestis peale uut narkomaanide põlvkonda,» ütleb politseiametnik ja avaldab nördimust: «Ja siis tulevad tuntud inimesed kaamera ette ja näitavad narkootikumide tarvitamist kui süütut ajaviidet.»

Mida võtab politsei ette videos narkootikume tarvitanud asjaosalistega? «Video on meil olemas ja saate osalistega võtab kontakti konstaabel, kes nendega vestleb,» lubab politseiametnik. Lisades, et loodetavasti saab pärast vestlusi selgeks, mis kaamera ees tegelikult toimus ja kas saate osalised oma arvamusliidri rollist ka päriselt aru said.