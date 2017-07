Hiinlasi üllatasid rannale jõudnud suured kalad

Mõlemad kalad olid mingil põhjusel merest rannale jõudnud ja seal surnud, edastab The Sun.

Kohalikud võimud lasevad kalalaibad ära viia ja need antakse teadlastele uurimiseks.

Kalateadlaste sõnul on kuukala kõige raskem luukala, täiskasvanud isendid võivad kaaluda üks tonn ja rohkem ning nende pikkus on 3 – 5,5 meetrit.

Kuukala (Mola mola) / Wikopedia.org

Kuukalasid leidub nii troopilises kui parasvöötmes, kaasa arvatud Europa vetes.

Teised luukalad ei kasva nii suureks kui kuukalad ja seda põhjusel, et nende luud kaaluvad palju, kuid kuukalal on paljud luud asendunud kõhrega, mis on kergem, kuid vähem vastupidav.

Heeringakuningas seevastu on üks pikemaid selgroogseid kalasid. Hiina rannalt leitud isendi pikkus on 3,5 meetrit, kuid tegemist ei ole täiskasvanud, vaid noore kalaga. Kui see kala oleks edasi elanud, oleks ta pikemaks kasvanud. Varasemast on teada heeringakuningaid, kelle pikkus on kümme meetrit ja üle selle.

1996. aastal USAs Californias San Diegos kinni püütud heeringakuningas / wikipedia.org.

Liuao võimud soovitasid elanikel rannale paisatud kaladest eemal hoida, kuna nad võivad lagunemisprotsessis levitada haigusi.

