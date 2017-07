Noorte laulu- ja tantsupeol rikuti inetult reegleid!

Alkoholi tarbimine ja suitsetamine oli tänavu noorte laulu- ja tantsupeol keelatud. Keelust hoolimata oli laulupeo territooriumil inimesi, kes rahvast eemale suitsetama läksid, vahendab Õhtuleht. Üritusel korda hoidnud AS G4Si töötajad käisid küll manitsusi jagamas, kuid G4S Eesti teenistusjuht Kristiina Eelmaa sõnul ei ole suitsetamisprobleemi lihtne lahendada.

«See on väga suur teavitustöö. Mis siin salata, ka meie endi inimeste hulgas on suitsetajaid, kuid kandsime ka ise seda sõnumit, mida me külastajatele andsime,» rääkis Eelmaa.