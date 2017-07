Top 5: Eesti tuntuimad homofoobid Noolest Madisonini

Erki Nool

2014. aastal, kui oli kuum teema samasooliste kooseluseaduse eelnõu, rääkis kirglikult ajakirja veergudel endine olümpiavõitja ja IRLi poliitik Erki Nool, mida tema homodest arvab: «Mina olen selle ajastu mees, kellele geidest ei räägitud. Tulin juba 13-aastaselt linna õppima. Ainus, mida mäletan on see, et maal vanaema-vanaisa juures pandi üks mees vangi, sest ta oli ühele tüdrukule sõrme ühte kohta pannud. See on minu ainuke kokkupuude. Peame arvestama, et vene ajal oli see kriminaalselt karistatav. 25 aastat tagasi igasugune vennike oma tilliga tänaval ei vehkinud. Oma tutvusringkonnas võin vaid ühte või kahte kahtlustada.» Selle homovastase sõnavõtu tõttu sattus Nool avaliku pahameele osaliseks, mille tagajärjel ta kustutas isegi oma Facebooki konto.

Varro Vooglaid

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid on praeguseks kolm head aastat oma homovastaste ideaalidega meedias kirgi kütnud ning pealkirju loonud.

Jaak Madison

Skandaalne EKRE poliitik ja riigikogulane Jaak Madison on avalikult välja öelnud, et tema arvates on homoseksuaalsus hälve. Madison on kirglik samasooliste abielude ja kooseluseaduse mahategija ning korraldanud mitu avalikku protesti.

Heidy Tamme

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kampaania «Kaitskem üheskoos perekonda», millega taheti takistada samasooliste paaride kooselu seaduslikku tunnustamist, ühines Keskerakonda kuuluv lauljanna Heidy Tamme. «Peame arvestama, et noored mehed on potentsiaalsed isad ja mehed ja kui neist tehakse puberteedieas juba segased isikud, kes ei taju üldse, mis on nende funktsioon elus, mis on nende seksuaalsus, siis see on väga ohtlik,» ütles Tamme ajakirjale Naised toona ja toonitas, et inimestena peame eelkõige järglasi andma.

Peeter Võsa

Kui Peeter Võsalt uuriti, mida arvab tema Erki Noole homoteemalisest väljaütlemisest, vastas ta nii: «Homod? Kes need on? Ma tean, et olemas on lesbid ja pederastid. Homodest ei tea ma kahjuks midagi. Pealegi on mul muud teha, kui teiste eraelus sonkida. Kõikidele tublidele pervertidele soovin edu ja soovitan magamistoa uks kinni hoida, siis ei tõuse tühjast tüli ega pasa pärast pahandusi.»