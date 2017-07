Suurärimees jättis oma abikaasa ja sai uue naisega seitsmenda lapse!

Ärimees kinnitab lahkuminekut abikaasa Karmenist: «Jah, me oleme Karmeniga lahku läinud.» Ta lisab, et on uue kaaslasega õnnelik. Küll aga elab ta enda sõnul jätkuvalt Toompeal asuvas korteris, mis on samal ajal KVs müügil. «Korter on müügis turuseisu hindamise eesmärgil,» kinnitab Tõnis.

Ärimees Tõnis Palts / Peeter Langovits

Esimese abikaasaga on Tõnis Paltsul varasemast kaks last, poeg Andrus ja tütar Evelyn, teise abikaasa Karmeniga aga tütar Kärri ja kolm poega: Karli, Tõnis ning Thomas.

Teadaolevalt on uue kaaslasega sündinud laps Tõnisele ühtekokku seitsmes järeltulija - soovime toimetuse poolt selle puhul härra Paltsule palju õnne!