Pildid ja video: Argentinas leiti suur natsimemorabiilia kollektsioon

Kollektsiooni kuulusid veel haakristi logoga liivakell, lauanõud ja relvad, kuid ka instrument, millega mõõdeti pea suurust ning palju muud, edastab The Guardian.

Adolf Hitlerit kujutav seinapilt / AFP/Scanpix

Haakristiga liivakell / AFP/Scanpix

Politsei teatel olid Buenos Airese eeslinnas Béccaris asuva maja raamatukogu salapeidikus esemed, mis arvatavalt kuulusid pärast Teist maailmasõda Lõuna-Ameerikasse põgenenud natsidele.

«Esmane uurimine näitas, et need esemed pärinevad Teise maailmasõja ajast, nende seas on ka vanu fotosid, mis autentsust tõestavad,» teatas Argentina julgeolekuminister Patricia Bullrich.

Leitud objektide seas on ka sametiga vooderdatud karp, mille sees on suur nuga koos haakristi märgiga.

Nuga ja haakristimärk / AFP/Scanpix

Politsei uurib, kuidas need esemed Argetinasse ja kollektsionääri kätte jõudsid.

Nii politseiuurijad kui kohalik juudikogukond on arvamusel, et need pärinevd Euroopast Lõuna-Ameerikasse põgenenud sõjakurjategijatest natsidelt, kes sinna elama jäid.

Adolf Hitleri Kolmanda riigi juhid pidid pärast Teist maailmasõda astuma Nürnbergis rahvusvahelise tribunali ette, enamik neist mõisteti sõjakuritegudes süüdi ja neile määrati surmanuhtlus.

Nürnbergi protsess leidis aset 20. novembrist 1945 kuni 1. oktoobrini 1946.

Teada on, et natsiarst Josef Mengele, kes tegi Auschwitzi koonduslaagris julmi inimkatseid, pääses põgenema ja jõudis Argentinasse, elades aastakümneid Buenos Aireses.

Josef Mengele / AFP/Scanpix

Kui Iisraeli luure Mossadi agendid tabasid holokausti käivitaja Adolf Eichmanni, kes elas samuti Buenos Aireses, põgenes Mengele Paraguaysse. Mengele suri 1979. aastal Brasiilias kui oli Bertioga lähedases meres ujumas.

Adolf Eichmann / AFP/Scanpix

Argentina politsei ei täpsustanud, kellele varem võisid kollektsioonis olevad esemed kuuluda, kuid oletatakse, et osa neist olid Mengele omad, eelkõige meditsiiniinstrumendid.

«Aaria rassi kuulujate kindlaks tegemiseks kasutasid natsid kolju mõõtmist. Leitud asjade seas on ka koljumõõdik,» teatas politsei esindaja.