Video! Mootorrattaga kihutanud Andre: soovisin teha oma tüdruksõbrale üllatust

21. aprilli õhtul toimus Tallinnas intsident, mis vapustas avalikkust ja tekitas emotsioone veel nädalaid hiljemgi. Piirkiirust ületanud kõrgkoolis õppiv mootorrattur Andre, kellel polnud lube ja sõitis registreerimata mootorrattaga, ei peatanud sõidukit politsei märguande peale, vaid kihutas edasi. Videolindilt on näha ohtlikke manöövreid ja metsikut tagaaajamist, mis lõpeb sellega, et politseibuss rammib mootorratast selja tagant ning sõitjad lendavad ratta seljast kõrge kaarega.

Andre vanaisa Lembit, kes on Andrele suureks eeskujuks olnud, on arvamusel, et Andre oleks pidanud siiski käskluse peale seisma jääma, kuid nüüd tuleb eluga lihtsalt edasi minna. Andre: «Vanaisa tahtis ülikooli ajal endale mootorratast osta. See oli mulle väga motiveeriv, kuna tema tahtis unistuste tsiklit osta ja tal ei tulnud see välja - tahtsin vanaisale näidata, et ma olen parem ja kõik on võimalik!»

Kuid kas politseibussi juhi otsus rammida eest ära sõitvat mootorratast koos kahe noore inimesega oli ikka õigustatud või mitte?

Katrin Lust: «Meie liikluspolitseinikele ei tehta koolitust, kuidas oleks kõige ohutum sundpeatada sõidukeid. Kõik jääb ikkagi raha taha. Arvestades sellega, kui palju on meie riigis liiklushuligaane, siis tuleks panustada rohkem alarmsõidukite koolitusse ja jälgida tähelepanelikult seda, kes alarmsõiduki rooli satub.»

Kes on tegelikult need kaks noort inimest, kes on juhtunust siiani vapustatud ja soovivad oma hingelt kõik ära rääkida?

Vaata eksklusiivset intervjuud Andre ja tema pruudiga «Kuuuurijas» SIIT: