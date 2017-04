Armsad faktid: Laura võtab Eurovisioonile kaasa salvrätiku peale kirjutatud head soovid ning Hubba Bubba nätsu

Kelleta Sa Eurovisioonile minemist ette ei kujuta?

Minu tiim on minu jaoks täiesti asendamatu. Koit, Sven, Tambet, Magnus ja Kaia. Ilma nendeta ei kujutaks ma minemist ette. Väga oluline on ka empsi kohalolu.

Millised on need kolm asja, mis Sa kindlasti kaasa pakid?

Võtan kindlasti Hubba Bubba nätsu kaasa! Mul on hetkel tohutu magusaisu ja see on ideaalne asendus kommidele ning kookidele. Saan oma magusavajaduse suurel hulga kaloritega patustamiseta rahuldatud. Siis võtan kindlasti kaasa ühe elevantidega sõrmuse, mille emps mulle Taist tõi. Sain selle kingiks kui esimest korda USA-s käisin ja sellest ajast saadab see mind reisidel alati. Lisaks on mul rahakoti vahel pildid pereliikmetest ja sedelikesed, mille peal lähedaste kirjutatud soovid. Näiteks kannan juba aastaid endaga kaasas salvrätikut 2005. aastast, kuhu sõbranna toonase Eurolaulu eel kirjutas nõuanded, mis mind rahulikuna hoidsid.

Mida Sa enne minekut veel teha pead jõudma?

Pean oma oliivipuu kindlasti ära kastma ja auto peaksin ka ära pesema. Lisaks tahan leida aja, et kõiki lähedasi enne minekut kallistada. Enne lennukile suundumist saadan vanaemadele ja vanaisadele sõnumi ja kohale jõudes veel ühe. Seda teen ka juba aastaid.

Edu, Laura, ja head soovid ka Elu24 toimetuse poolt!