Fitnessistaar Evelin Ainomäe paljastab hea välimuse ning enesetunde retsepti: ärge unustage, et tervis ja välimus on üks tervik

Käes on postituse aeg ja seekord kirjutan seda lugu ikka väga heas meeleolus. Enesetunne on super ja minu vorm näitab paranemise märke!

Evelin Ainomäe/Tiina Liimandi

Tänast kirjatükki tahaksin alustada vana teada ütlusega, et kui sa teed kõike ikka sama moodi, siis on ka tulemus samasugune. Seega kui sa soovid muutust – muuda midagi! Mõtlesin möödunud nädalal, et millega siis oma keha talveunest lõpuks üles äratada. Toidulaud oli ju tervislik ja piisavalt rikkalik. Aga kevadväsimus oli peal, trenni vedasin ka ennast tihti hambad ristis, mis ei ole mulle üldse omane. Liigne polster kõhu peal tekitas ka vaid igapäevast stressi. No mida ometi teha???

Kui mäletate, siis meie rannavormi projektis osaleb ka Aveli, kes tegi läbi korraliku paastukuuri, langetas õige mitmed kilod ja säras varasemast veelgi enam.

Evelin Ainomäe õpilane Aveli / erakogu

Mõtlesin ka, et no sellist šokki kehale nagu paast ma polegi proovinud. Kuid mõte nälgimisest ja vaid vee joomisest tundus mulle vastuvõetamatu. Teadsin, et minu kehale see ei sobi ja läbikukkumine oleks just kui ettemääratud. Mõtlesin siis välja midagi muud ja otsustasin oma organismi puhastada smuutikuuriga – täpsemalt öeldes Rohelise Smuuti nädalaga. Tänaseks olengi toitunud juba peaaegu 6 päeva erinevatest juur- ja puuviljadest ning valmistanud päris metsikus koguses erinevaid smuutisid. Ja teate – tulemus on super. Väsimus on kadunud ja ka trennis tunnen, et olen valmis taas pingutama. Minu jõud on taastumas ja kohati tunnengi jälle, et olen taas mina ise. Naeran rohkem ja olen ka ilmselt kõigi teiste suhtes sõbralikum.

Evelin Ainomäe/Tiina Liimandi

Niisiis rohkelt rohelist, lisaks erinevaid puuvilju, marju, juurvilju. Kui te küsite, kas see ka maitsev on, siis vastan ausalt – vahel on ja vahel on tegelikult lausa jube…Miks nii? Kuna ma ei talu kokkamist retseptide ja raamatute järgi, vaid tahan kõige teha lihtsalt tunde pealt, siis segan smuutid kokku veidi juhuslikult. Jälgin, et korraga ei oleks liiga palju komponente ning et üks koostisosadest oleks toitvam ja paksem, et tagada kreemjas konsistents ning siis lisan erinevaid vitamiiniallikaid – rohelist, marju ja muud, mida parasjagu soovin. Ning arvan, et siiani ei ole minu valmistatud umbes 25 smuutist mitte ükski kordunud. Mõni kord tuleb lihtsalt maitsvam ja eriti nauditav. Et aga smuuti oleks tõesti organismi puhastav, ohtralt vitamiine sisaldav, samas mitte liigselt kalorirohke – lisan alati midagi rohelist – spinatit või rucolat. Kuna soovin, et smuuti ka piisavalt energiat annaks ja kõhtu täidaks, kasutan toitvama komponendina kas avokaadot või banaani. Loomulikult ei lisa ei piima ega suhkrut, pigem mett, kui väga vaja.

Mõni idee ka teile: