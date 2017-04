Galerii: president Kersti Kaljulaid käis keelpillide kontserdil

«On suurepärane, et Eesti noored ja lootustandvad muusikud on saanud tänu Pillifondi ja erainvesteerijate toetusele kasutada suurepärased, vanad ja väärikad pillid. Pillid soetanud omanikud saavad kuulda oma instrumente nende uute kasutajate käes ja Eesti muusikaavalikkus saab kaasa elada uuele kvaliteedile, mille selline koostöö loob – seda nii muusikas, vastastikkuses toetuses ja usalduses,» sõnas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

President Kersti Kaljulaid külastas Eesti Pillifondi tänukontserti / Ann Vaida

«On erakordne, et täna kõlavad Eestis koos sellisel tasemel pillid, mida siin varem kuuldud ei ole. Ja ma olen väga uhke ja õnnelik, et nende pillide elukoht on Eesti. Pisut enam kui aastaga on Eesti Pillifond eesotsas Marje Lohuaruga suutnud ainulaadsesse ettevõtmisesse kaasata erainvestoreid rohkem kui me oleks iial lootnud. Praegu kuulub Eesti Pillifondi seitse hinnalist ja ajaloolist keelpilli koguväärtusega miljon eurot. See on kingitus interpreetidele ja kogu Eesti muusikaringkonnale,» sõnas kultuuriminister Indrek Saar.

«Ajaloolisi keelpille on maailmas hinnanguliselt säilinud vaid 7000 ringis ning seitse neist asuvad nüüd tänu erainvestoritele Eestis ning see annab meie interpreetidele võimaluse maailmatasemel edukalt esinemiseks. Kõrge kvaliteediga keelpilli omamine on hädavajalik eeldus, et läbi lüüa rahvusvahelises tippkonkurentsis orkestrandi, kammermuusiku või solistina,» rääkis Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru.

Eesti Pillifondi kollektsiooni pillid kuuluvad erainvestoritele, kes annavad instrumendid Pillifondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse. Eesti Pillifondi pillide hulka kuulub neli viiulit, altviiul ja kaks tšellot. Vanimad Eesti Pillifondi pillid pärinevad 17. sajandist. Eesti Pillifondi kollektsiooni koguväärtus on ligikaudu üks miljon eurot.

Sihtasutus Eesti Pillifond asutati 7. detsembril 2015 Kultuuriministeeriumi initsiatiivil AS Swedbanki, Eesti Rahvuskultuuri Fondi ning maestro Paavo Järvi poolt. Fondi asutamise ja tegevuse põhieesmärk on Eesti keelpillimängukultuuri rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ja muusikute karjääri toetamine.