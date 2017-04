Merle Palmiste: meil on seriaalis «Litsid» isegi vintage pesu seljas

Rahateenimisest olulisem on Merle jaoks see, et talle armsad asjad leiaksid endale uued toredad omanikud: «Soovin, et mu asjad leiaksid endale uued perenaised, kes nad siis välja tuulutamata saaks viia,» lausus naine naerusuiselt.

Kõiki müügisolevaid esemeid on Merle ise kandnud ning neil kõigil on ka oma lugu. Nii võib tema asjade seast leida püütoninahast koti 50ndatest, Indiast toodud hipiseeliku, Gibraltarilt kunagi ostetud ridiküli jne.

Küsimuse peale, milline ese tema garderoobist on kõige kallim vastas naine, et daam ei räägi kui palju tema kleit maksab. Küll avaldas näitlejanna, et peagi valmiv seriaal «Litsid» on väga ajastutruu kuni pesuni välja. «Meil on isegi vintage pesu seljas,» teatas Palmiste.